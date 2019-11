Gabicce, troppi biglietti venduti in prevendita: Baia Imperiale costretta ad annullare la serata di Halloween

PESARO - La prevendita in rete spalmata su più siti sarebbe andata non bene, ma benissimo, pure troppo. Tanto che di fronte a quella che si annunciava una massa di centinaia di giovanissimi ansiosi di festeggiare Halloween alla Baia Imperiale gli stessi gestori hanno preferito fare un passo indietro e ufficializzare via Facebook nella pagina ufficiale del locale, appena 24 ore prima dell’evento, la cancellazione della serata. Poche righe secche per stoppare una festa attesa: «Causa forze maggiori, l’evento di Halloween del 31 ottobre è annullato e non verrà svolto in altro luogo dalla nostra organizzazione. Pertanto sarà possibile richiedere sin da subito il totale rimborso dei ticket d’ingresso. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri giovani, genitori ed organi competenti. Ci rivediamo prestissimo».

E dire che per giorni c’era stato un battage serrato destinato ai ragazzi dove si annunciava l’apertura dei cancelli del tempio del divertimento per una notte indimenticabile. E forse qualche genitore la notte indimenticabile l’avrà trascorsa ugualmente visto che i giovanissimi che avevano già acquistato i biglietti on line hanno dovuto ripiegare su altri locali e discoteche a cavallo tra Pesaro e la Romagna con inevitabili resse e code all’ingresso.

