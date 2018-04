Il tir si ribalta, camionista di 59 anni muore sul colpo. Lunghe code sull'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Un grave incidente è avvenuto nel tratto pesarese dell’autostrada A14 all’altezza di Gabicce.Un 59enne di Andria ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dal suo mezzo di cui aveva perso il controllo. Il camion prima ha sbandato e poi si è schiantato contro i jersey: per l’uomo non c’è stato scampo. Sul posto la Polizia autostradale, i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso. Tra Cattolica e Pesaro si sono formate lunghe code. Le uscite consigliate sono Pesaro per chi proviene da sud e Cattolica per chi arriva da nord.