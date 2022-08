Getta un panetto di hashish in spiaggia di Gabicce, ma il fiuto di Ziko inchioda il minorenne

GABICCE - Getta un panetto di hashish in spiaggia, ma il fiuto di Ziko inchioda il minorenne: denunciato dalla polizia locale di Gabicce. Gli agenti, nella serata di ieri, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanza stupefacenti. Le attività di controllo hanno visto impegnato personale in abiti civili, in divisa, unitamente al supporto dei Carabinieri della locale Stazione, e con la fondamentale partecipazione dell’unità cinofila “Ziko”, il pastore tedesco grigione in forza alla Polizia Locale di Riccione, con il suo conduttore.

Durante il controllo di un gruppo di ragazzi nell’area “sotto monte” di Gabicce Mare, un giovane minorenne, ha tentato di far perdere le proprie tracce al fine di eludere il controllo, ma è stato rintracciato e fermato. Lo stesso, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di un “panetto di Hashish” di poco più di 40 grammi, gettandolo nella sabbia. Ma anche in questo caso, “Ziko ha avuto modo di ripercorre il percorso fatto dal ragazzo, avendo così modo di rinvenire la sostanza poco prima abbandonata. Durante le attività effettuate presso le aree di pertinenza di un pubblico esercizio di Gradara, inoltre, sono state controllate diverse persone, ed il fenomenale fiuto di “Ziko”, ha permesso il rinvenimento, in due punti diversi, di circa 4 grammi di “hashish”, che è poi stato posto sotto sequestro.