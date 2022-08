GABICCE - Spaccia marijuana ai turisti: 50enne preso con la bustina in mano. Tre segnalati come assuntori Nella notta di Ferragosto i Carabinieri della Stazione di Gabicce, coadiuvati dal Nucleo Cinofili e dai colleghi a quattro zampe “One” e “Kevin”, hanno notato un 50 enne di Bari mentre cedeva una modica quantità di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo “Marijuana” a un venticinquenne modenese giunto sul litorale per trascorrere le vacanze estive, sanzionato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura. La successiva perquisizione personale e veicolare nei confronti del 50enne, invece, ha permesso di rinvenire ulteriori 17 grammi della medesima sostanza occultati a bordo della sua autovettura. Dopo la perquisizione, l’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pesaro per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione e contrasto ha inoltre permesso d’identificare circa trenta persone e segnalarne tre quali assuntori di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, complessivamente, circa ventitré grammi di sostanza stupefacente fra “Marijuana” ed “Hashish”.