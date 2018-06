Sfiora il jackpot da 40 milioni al SupeEnalotto ma il "5" vale comunque 33mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Può esultare un giocatore di Gabicce Mare, anche con un numero in più avrebbe potuto festeggiare anche di più, molto di più.La fortuna si ferma ancora nella Marche grazie al SuperEnalotto: Jackpot da oltre 40 milioni solo sfiorato, ma grazie a un 5 è stata centrata a Gabicce Mare, una vincita da oltre 33mila euro. La schedina vincente è stata convalidata nella Tabaccheria Il Quadrifoglio, in via Vittorio Veneto 48. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 46,3 milioni di euro, secondo premio in palio più alto in Europa e ventesimo nella storia del concorso.