Scontro tra auto, paura per un bimbo di due anni e mezzo: eliambulanza

GABICCE - - La Strada statale 16 Adriatica è rimasta temporaneamente bloccata a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente. La chiusura al transito è stata anche dovuta alla necessità di far atterrare l’eliambulanza per il ricovero di un bambino ferito di soli due anni e mezzo. Il sinistro che ha coinvolto un’Audi e una Matiz si è verificato all’incrocio della strada che conduce a Gabicce. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Il personale ha portato i primi soccorsi ai due conducenti, entrambi usciti dalle rispettive vetture in maniera autonoma. Solo uno dei due è rimasto ferito ma non in condizioni gravi. Le preoccupazioni maggiori sono state rivolte al bambino di due anni che viaggiava in una delle vetture. Benché anche lui rimasto cosciente il personale della Potes ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Una volta caricato a bordo il piccolo è stato trasportato ad Ancona.