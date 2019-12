Ruba un furgone e brucia il posto di blocco: preso dopo un inseguimento mozzafiato

GABICCE - Ruba un furgone, scatta l’inseguimento per alcuni chilometri, poi l’arresto. Nella mattinata di ieri in San Clemente (Provincia Rimini), i carabinieri della stazione di Gabicce Mare con l’aiuto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pesaro, hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne polacco senza fissa dimora per il reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 11 di mattina, dopo aver rubato in Pesaro un furgone marca Citroen “Jamper”, il 32enne è stato intercettato dalla pattuglia di Gabicce Mare. Ma nonostante l’alt imposto dai carabinieri, l’uomo ha pensato male di darsi a una fuga precipitosa.

Qui è scattato l’inseguimento grazie anche all’aiuto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione e del personale della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino. Dopo aver percorso alcuni chilometri, seguito in sicurezza affinchè nessuno si facesse male, è stato bloccato in San Clemente (Rimini), grazie all’opera coordinata dei reparti. Così il 32enne si è arresto ed è stato arrestato. I carabinieri hanno dimostrato elevatissime capacità di cooperazione e di freddezza in una situazione delicatissima, che li ha impegnati nell’inseguimento. Preziosissime sono state inoltre le centrali operative dei vari comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Questura, che hanno saputo gestire il coordinamento tra le forze di polizia, che hanno operato sul territorio di due distinte Regioni. Il tutto è accaduto in un frangente temporale durante il quale, ovviamente, si sono susseguite le richieste di intervento anche per altri motivi e necessità. L’uomo, senza fissa dimora, aveva già dei precedenti di polizia specifici per reati simili contro il patrimonio. Il furgone è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Nelle prossime ore la direttissmia.



