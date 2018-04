Registrati all'anagrafe gemelli con due papà Il sindaco: «Un gesto di civiltà». Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – I gemellini hanno due papà: Gabicce Mare si è trovata ad occuparsi della nascita di una nuova famiglia omogenitoriale, nella quale due uomini, unitisi civilmente,hanno scelto di far nascere i loro bambini (una coppia di gemelli, un maschio e una femmina) negli Stati Uniti.“La coppia residente a Gabicce Mare – si legge in una nota del Comune - si è immediatamente recata presso i Servizi Demografici del Comune di Gabicce Mare per trascrivere il provvedimento straniero di nascita dei due figli, con il supporto legale dell’Avv. Alexander Schuster del Foro di Trento, noto per seguire in Italia casi di questo tipo. E stato un percorso che il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi ha intrapreso con molta convinzione nonostante il vuoto normativo nel quale i servizi demografici si sono dovuti orientare, trattandosi di una disciplina ancora lacunosa nella quale diventa determinante il ruolo dell’ufficiale di stato civile che riceve la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita avvenuta all’estero”.«Non si tratta solo del riconoscimento di diritti civili - sostiene il sindaco Pascuzzi - ma di un’azione di civiltà. Si parla della vita di due bambini e di una nuova famiglia che si è formata. La nostra epoca ci vede impegnati in battaglie per il riconoscimento dei diritti, quindi non possiamo esitare di fronte ad una svolta epocale come il riconoscimento legittimo di figli nati da famiglie omogenitoriali. Ora che, insieme a Torino, anche Gabicce Mare ha acceso i fari su questo nuovo assetto di famiglia, ci si aspetta che la legge affronti il tema con urgenza con i dovuti adeguamenti normativi».Al momento della trascrizione della nascita dei bambini, i neo padri hanno espresso al sindaco e al personale dei Servizi Demografici del Comune di Gabicce Mare una forte gratitudine per aver affrontato la questione con fermezza e celerità.