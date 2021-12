Rapina choc in casa: irrompe con la mascherina e la pistola e si fa consegnare mille euro dall'anziana

GABICCE - Rapina choc ieri mattina in via Volta, dove ieri mattina una donna di 80 anni è stata assalita in casa da un uomo travisato con una mascherina ed armato di pistola. È stata la stessa vittima, una volta ripresasi dallo choc, a raccontare ai carabinieri di Gabicce quanto accaduto: l'uomo, abbastanza giovane, si è è fatto aprire con uno stratagemma e poi ha sfoderato l'arma, non si sa se vera o finta, facendosi consegnare un migliaio di euro in contanti dalla donna. L'uomo si è poi dato alla fuga, non prima di aver rapidamente rovistato in casa in cerca di qualcos'altro da arraffare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA