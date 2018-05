Gabicce perde la Bandiera Blu, il sindaco non ci sta: «Siamo pronti a fare ricorso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Gabicce perde la Bandiera Blu ma il sindaco non ci sta. Domenico Pascuzzi, come si spiega questa bocciatura? «Non me la spiego, ancora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione formale, certamente sono molto arrabbiato, non accettiamo questo verdetto».Ma secondo lei da cosa dipende? «Sicuramente non è per la qualità delle acque, che sono eccellenti, come certificato dall’Arpam». Adesso che farete? «Faremo ricorso a questa decisione, stiamo verificando in tutte le sedi, anche con il supporto della Regione, la possibilità di impugnare questa decisione che per un comune costiero che vive di turismo può provocare molti danni, ho già chiamato il presidente Mazza, attendiamo la comunicazione ufficiale per procedere con la contestazione».