GABICCE MARE “Il Nostro Natale” con gli eventi a Gabicce Maremonte inizierà sabato 3 dicembre. A bordo del nuovo Mississippi sindaco, assessori e associazioni hanno ieri presentato il ricco programma preparato per le feste che verranno.



Il brand



Una “casa sul mare” inserita in una pallina dell’albero di Natale è l’immagine ideata da Laura D’Amico e ispirata al city brand Gabicce Maremonte: è il logo prescelto per spiegare il Mississippi rinnovato e restituito come casa comune dei cittadini. Il suo interno, la spiaggia antistante e la piazza Matteotti diventano quest’anno il luogo d’elezione per i numerosi momenti di condivisione, di iniziative e incontri all’aperto. Il 3 e 4 dicembre Fondazione Visit Gabicce e l’associazione Bagnini allestiranno il Villaggio di Natale del Mare. Il 4 dicembre si terranno la celebrazione Santa Barbara organizzata da Anmi e una gara di pupazzi di sabbia; alle 15.30 in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca e le sue antiche imbarcazioni ci sarà il consueto appuntamento con “Babbo Natale viene dal mare”. In contemporanea lo speciale mercatino/scambio dalle associazioni di volontariato. L’8 dicembre, due appuntamenti: alle 16 il concertino del Coro di Voci Bianche in piazza Matteotti e la sera al Cinema Teatro Astra il grande concerto di Natale con il Coro Lirico della Regina e Sant’Ermete, diretto dal M. Gilberto del Chierico. Il 10 dicembre alle 15 al Centro Civico Creobicce l’iniziativa del Lions Club con l’Istituto Comprensivo G. Lanfranco premierà “Un poster per la Pace”. Alle 21 al Cinema Teatro Astra “Omaggio a Caruso”.

Le scuole

Le scuole andranno in scena il 9 dicembre alla primaria Dolce Colle; il 10 dicembre la primaria di Case Badioli per lo scambio di auguri sotto l’albero; il 13 dicembre la scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno in Piazza Municipio con “I segni del Natale”; il 18 dicembre primaria Dolce Colle alla chiesa di Ponte Tavollo. L’11 dicembre, a conclusione dell’esposizione fotografica “L’altro Mare” di Gabriele Nastro, l’associazione Il Fortino proporrà alle 17 il racconto “Ode a Gabicce”.

Al Mississippi il 12 dicembre alle 19.30 concorso e serata di beneficenza promossa da A.L.I.C.E.: i quattro ristoranti Ossi di seppia, Era Ora, Lo Squero e Il Grottino di Gabicce si sfideranno in bravura nel proporre le ricette della tradizione per la prima edizione di questo premio. Al Cinema Teatro Astra alle 21 del 17 dicembre la commedia teatrale “La parodia dei Promessi Sposi” organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi.

Il crescendo

Domenica dicembre 18 alle ore 15, nell’area sportiva, festa organizzata da Auser per inaugurare il campo da bocce e un saggio di ginnaste. Il pomeriggio del 23 dicembre giungerà il trenino di Babbo Natale nei Quartieri; il 26 dicembre e il 6 gennaio si rinnova a Gabicce Monte il Presepe Vivente e in quest’ultimo giorno di festa, nel borgo del Monte, arriverà anche l’attesa Befana dei bambini, storica iniziativa organizzata dall’Avis Comunale. La tombola gabiccese si gioca al Circolo MCL dal 9 dicembre all’8 gennaio. Info sul programma sono a disposizione sul sito del Comune di Gabicce Mare tel. 0541-820614 e sulla pagina Facebook.