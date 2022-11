Gabicce presenta "Il nostro Natale": tutti gli eventi organizzati per le festività

GABICCE - Si è svolta al Mississippi di Gabicce la presentazione del programma degli eventi natalizi, alla presenza delle associazioni che hanno collaborato alla sua realizzazione. Anche quest’anno il Natale a Gabicce Mare tornerà ad animarsi di momenti di condivisione, di iniziative all’aperto, dell’incontro con i cittadini nelle piazze, di attività organizzate dalle associazioni del territorio. Musica, canti, laboratori, mercatini, intrattenimento, animeranno il programma che quest’anno prende il nome “Il Nostro Natale”. “Nostro” indica e rafforza innanzitutto un senso di appartenenza e di comunità. “Nostro” anche come elemento caratterizzante di un territorio unico che anche nella stagione invernale, quando il clima diventa più freddo e i colori si spengono, riesce a mostrare la sua straordinaria bellezza.

City Brand

Per il Natale 2022, sulla scia dell’evento dominante dell’estate - ovvero l’inaugurazione del Mississippi - l’immagine grafica ideata da Laura D’Amico e ispirata al city brand Gabicce Maremonte, riprende proprio i simboli connotativi dello storico locale completamente restaurato e restituito alla collettività. Il Mississippi diventa “casa”, un luogo di nuovo familiare che appartiene alla città e ai suoi abitanti. E se poi questa “casa” viene inserita in una pallina dell’albero di Natale, ecco che allora diventa anche un posto magico, in grado di suscitare meraviglia. Conosciamo tutti quella sensazione di calore che proviamo ogni volta che addobbiamo l’albero.

L'immagine guida

Sarà l’immagine che entrerà in ogni casa quasi come un oggetto da ammirare e per concederci un momento di serenità; l’immagine-guida di tutto il programma delle iniziative natalizie realizzato dal Comune di Gabicce Mare e tutte le associazioni del territorio, e scuole, i gruppi di volontariato e associazioni sportive che anche questa volta hanno messo in atto la loro forza propositiva per animare le settimane delle Festività.

Il calendario inaugurato il 3 dicembre

Il calendario sarà inaugurato il 3 e 4 dicembre con il Villaggio di Natale del Mare, organizzato dalla Fondazione Visit Gabicce e che coinvolgerà anche altre associazioni con momenti di animazione, intrattenimento. Il 4 dicembre alle 15.30 ci sarà il consueto appuntamento con “Babbo Natale viene dal mare” in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca che mette a disposizione le sue preziose imbarcazioni per far approdare il nostro Babbo Natale marinaio che raccoglierà le letterine dei bambini per trasformare i loro desideri in realtà. Di contorno ci sarà lo speciale mercatino/scambio “Natale Insieme” organizzato dalle associazioni di volontariato che allieterà i due pomeriggi con oggetti, idee regalo, giochi e dolci ristori con bevande calde offerti da Auser.

I concerti di Natale

Per gli appassionati di concerti natalizi non mancheranno appuntamenti musicali che ci faranno vivere in pieno l’atmosfera del Natale. Il giorno 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, sono previsti due appuntamenti, il concertino del Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Creobicce diretto dal M. Federico Raffaelli alle 16 in Piazza Matteotti e la sera al Cinema Teatro Astra il grande concerto di Natale con il Coro Lirico della Regina e Sant’Ermete, diretto dal M. Gilberto del Chierico, un momento solenne anche per il tradizionale scambio di auguri.

Il 10 dicembre è in programma alle 15 al Centro Civico Creobicce l’iniziativa promossa dal Lions Club in collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Lanfranco “Un poster per la Pace” che premierà i disegni più belli e originali realizzati dai ragazzi.

Un evento straordinario sarà invece alle ore 21 al Cinema Teatro Astra con protagonista Danilo Rea, uno dei pianisti più creativi della scena jazzistica nazionale e internazionale prodotto da Ergo Sum per la regia di Alessandra Pizzi.

Gli eventi delle scuole

Le iniziative in calendario proseguiranno con i progetti dedicati al Natale delle scuole primarie Dolce Colle e Case Badioli e la Scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno realizzati direttamente dai bambini sotto la guida attenta dei loro insegnanti: il 9 dicembre “Armonia di Natale” presso la scuola Primaria Dolce Colle; il 10 dicembre la scuola Primaria di Case Badioli si ritroverà sotto il grande albero per lo scambio di auguri; il 13 dicembre i bimbi della Scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno si esibiranno in Piazza Municipio con “I segni del Natale”; e infine il 18 dicembre ancora la Scuola Primaria Dolce Colle presenterà “Natale da Favola" alla chiesa di Ponte Tavollo.

Per chi vuole tenersi in forma domenica 11 dicembre alle 9 è prevista la seconda edizione della Camminata dei Quartieri proposta dalla Banda del San Bartolo, ormai conosciuta per il suo ricco programma escursionistico nei sentieri del territorio.

Mentre un’altra camminata dedicata alla pace, “La fiaccolata dell’Amicizia” coinvolgerà la cittadinanza il 16 dicembre alle 18 con partenza dalla Chiesa di Ponte Tavollo.

L’11 dicembre si concluderà l’allestimento espositivo al Mississippi “L’altro Mare” con i

suggestivi scatti di Gabriele Nastro dedicati al mare d’inverno. Per la chiusura dello spazio espositivo, come iniziativa di finissage, l’associazione Il Fortino proporrà alle 17 un nostalgico racconto di immagini e parole “Ode a Gabicce” che avrà come protagonista il passato della nostra città con le sue tradizioni.

Si parlerà ancora di tradizione al Mississippi, ma questa volta in chiave gastronomica, nell’appuntamento del 12 dicembre alle 19.30 promosso l’Associazione A.L.I.C.E., la prima edizione di un premio ispirato alle ricette della tradizione che sarà anche una serata di beneficenza a favore di Aism.

Il calendario natalizio rinnova anche l’appuntamento per i nonni sabato 17 dicembre al Creobicce alle 16, che arrivati alla bellissima età di 80 anni riceveranno il riconoscimento

dall’Amministrazione Comunale.

Nella serata del 17 dicembre tutti al Cinema Teatro Astra alle ore 21 a vedere una divertente commedia teatrale “La parodia dei Promessi Sposi” organizzata grazie al contributo del Gruppo Albergatori Multiservizi.

Domenica 18 dicembre alle 15, nell’area sportiva di Ponte Tavollo ci sarà una festa all’insegna della convivialità organizzata da Auser per inaugurare il campo da bocce. Per l’occasione la SSD Gimanall Pesaro si esibirà con le sue piccole atlete in un numero di ginnastica ritmica.

Il 23 dicembre, per tutto il pomeriggio, il tanto atteso trenino di Babbo Natale nei Quartieri con il suo seguito di festosi e laboriosi elfi, consegnerà i regali ai bambini di Gabicce Mare.

Non è Natale senza richiamo alla fede e alla tradizione. Anche quest’anno nel suggestivo borgo di Gabicce Monte, custode della storia gabiccese e del suo passato, si rinnova una delle manifestazioni più attese, il Presepe Vivente nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio. Tanti figuranti coordinati nell’organizzazione dall’Associazione Il Borgo dei Grilli Parlanti, trasformeranno il centro storico in una piccola Betlemme e animeranno botteghe di antiche arti e mestieri allestite nelle stradine interne del borgo, fino a giungere alla grotta della Natività con la Sacra Famiglia.

Il programma si conclude in allegria il 6 gennaio con l’Arrivo della Befana a Gabicce Monte, la storica iniziativa organizzata dall’Avis Comunale di Gabicce Mare, che aspetta i bambini nella sua casa per regalare calze e dolcetti. Alle 18 invece presso il chiostro della Chiesa Maria SS Immacolata ci sarà la premiazione dei Presepi di Famiglia organizzata dal Circolo MCL.

Ricordiamo anche le attività di intrattenimento come la Tombola del Circolo MCL dal 9 dicembre all’8 gennaio; due appuntamenti al Centro per le famiglie organizzati da Il Maestrale l’11 e il 17 dicembre alle ore 15; e gli appuntamenti ludici di GioGrà al Creobicce con i giochi da tavolo e altre attività organizzato dalla Consulta dei Giovani nelle serate del 13, 20 dicembre e 7 gennaio.

Informazioni e approfondimenti sul programma sono a disposizione di tutti sul sito del Comune di Gabicce Mare, sulla pagina Facebook e presso il Servizio Turismo Cultura Sport del Comune di Gabicce Mare, tel. 0541-820614.