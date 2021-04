Gabicce Mare, stroncato da un malore in casa l'imprenditore della notte Luigi Pritelli: rese grande la Baia Imperiale

GABICCE MARE - Luigi Pritelli, 72 anni, imprenditore del mondo della notte, è morto a causa di un malore che l’ha colpito in casa. Con i suoi locali ha rivoluzionato e contribuito a rendere celebre il by night di tutta la Riviera: dalla Baia Imperiale, di cui era ancora oggi socio dal 1985, al Prince, Papi ed Operà. Nei primi 2000 portò la movida al Marano di Riccione. «Un carissimo amico - lo ricorda Gianni Indino del Silb - al quale ho voluto bene, sempre pronto a spendersi per gli altri con una intelligenza viva e curiosa. Un uomo che aveva un alto senso dell’amicizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA