Gabicce Mare in lutto, morto il dottor Cima, medico di famiglia della città per oltre 40 anni

GABICCE MARE Resta nei ricordi riconoscenti dei tanti mutuati gabiccesi che ha curato e seguito negli anni: Cesare Cima, il dottore, è mancato due giorni fa. E’ stato medico di condotta a Gabicce Mare tra gli anni Sessanta e Duemila.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1958, dopo un’esperienza come medico chirurgo all’ospedale di Cattolica aveva acquisito la condotta a Gabicce e mentre aumentava il numero di chi si affidava alla sua competenza, nel 1963 si specializzò all’Università di Modena in Odontoiatria.



Accanto alla dedizione nello studio di medico generico unì dal 1970 l’attività di dentista, affiancato poi dal 2005 dalla figlia Francesca che ne prosegue oggi l’opera. Originario come la moglie di Carpegna, si è sempre distinto per competenza e umanità e tra i suoi mutuati è ora unanime il cordoglio e la stima nel ricordo della sua grande disponibilità: «Medico esemplare - ricordano - aveva parole e aiuto per tutti. Tante volte aveva trovato le parole giuste per alleviare anche i dolori della mente. Mi ha salvato da piccola capendo subito che avevo la meningite - è un altro ricordo - a Gradara non c’era il medico allora venne su lui... Di notte indossava il cappotto sopra il pigiama per recarsi da un suo assistito che soffriva d’asma». Lascia la moglie e quattro figli: Francesca, Cristina, Roberto violoncellista e compositore di fama e Marco titolare di M-Live, azienda che produce strumenti musicali.

