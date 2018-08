Madre e figlia dicono basta ai maltrattamenti: allontanato da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Denunciato e allontanato dalla famiglia. È successo a Gabicce dove i carabinieri hanno ricevuto una chiamata d’allarme. Una voce concitata e l’eco di un litigio che si stava consumando durante la telefonata. I militari sono intervenuti velocemente in un’abitazione per sedare un violento litigio tra marito e moglie e la loro figlia maggiorenne intervenuta per aiutare la madre. Dopo aver calmato l’uomo i carabinieri hanno ascoltato i familiari e ricostruito in base a una serie di testimonianze tutto il pregresso. Hanno accertato che litigio e colluttazione non sono stati un fulmine a ciel sereno. Ma un episodio che si aggiungeva a diversi altri. Tutti rimasti nelle mura domestiche fino all’altro giorno, quando le donne di casa hanno detto basta. Così i carabinieri hanno denunciato l’uomo, un pescatore di 60 anni di Gabicce, per maltrattamenti in famiglia e in base ai nuovi dispositivi della legge antiviolenza lo hanno allontanato d’urgenza.