Gabicce in lutto: morto a 99 anni l'ex sindaco Aurelio Paolini, era stato anche un partigiano

GABICCE - È scomparso a 99 anni l’ex Sindaco di Gabicce Mare Aurelio Paolini. Partigiano della brigata Garibaldi, orgoglioso del riconoscimento al valore militare per il grande amore dimostrato combattendo nella Guerra di Liberazione Nazionale contro i tedeschi e contro il fascismo. Era rimasto convinto antifascista e dopo il trasferimento da Lamporecchio a Gabicce Mare aveva scelto l'impegno politico, prima da consigliere comunale e poi da Sindaco. Durante il suo mandato, dal 1970 al 1980, approvò il primo piano regolatore, e costruì la scuola media Lanfranco. Anche dopo l'esperienza amministrativa, il suo impegno a servizio della comunità rimase sempre attivo come Presidente dell'Auser fino al 2004 e come socio fondatore dell'Avis di Gabicce Mare. Ma anche negli ultimi anni ci piace ricordarlo sempre presente alle cerimonie ufficiali con i vessilli dell'Anpi. Il sindaco e la giunta hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia .