I ladri sommelier razziano i vini pregiati: colpo da 20mila euro al ristorante esclusivo

GABICCE - Un furto alquanto singolare, perché i ladri non puntano ai soldi, ma ai vini pregiati. Ed è così che hanno fatto razzia nella prestigiosa cantina del ristorante Posillipo di Gabicce Mare. Tra il pomeriggio di sabato e la notte di domenica, i ladri hanno colpito. Hanno rotto una finestra e sono entrati all’interno.

Qui hanno puntato al tesoro del locale, le bottiglie di vino. E hanno fatto letteralmente razzia perché secondo una prima stima, pare ne abbiano prelevate diverse decine per un valore complessivo che si aggirerebbe attorno ai 20 mila euro. Bottiglie top, vini di fama nazionale e non solo, delle migliori marche. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Gabicce che sono intervenuti per un sopralluogo.

