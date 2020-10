Furto lampo in casa dell'imprenditore: ladri in fuga con gioielli per 25mila euro

GABICCE - I ladri hanno agito a Gabicce in appena un’ora, tra le 22,30 e le 23,30 di sabato. Un lasso di tempo limitato, ma quanto basta per entrare in un appartamento in via della Conciliazione. Hanno rotto una finestra e si sono trovati all’interno. Forse avevano un palo che ha osservato i movimenti del proprietario, un imprenditore pesarese. Una volta fuori casa hanno agito in velocità.

Hanno rovistato per tutta casa aprendo armadi e rovesciando cassetti finché hanno trovato il portagioie. Hanno preso tutto quello che c’era: catenine, anelli, bracciali in oro per un valore stimato di circa 25 mila euro. Un colpo dunque importante. Ma oltre al valore materiale dell’oro i ladri si sono portati via oggetti dal valore affettivo molto importante. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge.

