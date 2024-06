Michela Bertuccioli, rispettivamente già prima cittadina di GABICCE MARE - La terra di confine tra Marche Romagna punta sulle donne. Con Franca Foronchi , rispettivamente già prima cittadina di Cattolica e neo sindaca di San Giovanni Marignano , Marila Girolomoni , eletta a Gabicce Mare , segna un record in controtendenza con il dato nazionale: se in Italia la fascia tricolore rosa, dopo questa tornata elettorale, rappresenta appena il 21%, in questa porzione di territorio si segna un clamoroso 100%, un 3 su 3 , in 31 km quadrati.

Vicesindaco e mille deleghe



Un dato, questo, che acquista ancora più importanza perché l'avvocato Marila Girolomoni ha solo 38 anni ma con alle spalle già una esperienza decennale come amministratore dalle mille deleghe e vicesindaco nelle due precedenti giunte Pascuzzi. «Sono la sindaca ideale? Lo pensavo, poi le elezioni mi hanno fatto temere ad un certo punto che non fosse così» sorride, ricordando i 13 voti di differenza con l'altro candidato, Michele Bencivenga. «Questo territorio - analizza - ha evidentemente riconosciuto e premiato l'impegno e il lavoro delle donne. Il prossimo Comune sarà Gradara? Non lo so - ride -. Bisognerà chiedere a Filippo Gasperi se intende lasciare la fortezza. Scherzi a parte è un bel segnale, ricordando anche Tavullia è stata amministrata per 10 anni da Francesca Paolucci e può contare ancora su Laura Macchini che, pur non essendo sindaco, ha ottenuto tantissime preferenze. Le ho fatto i complimenti». Gabicce è rimasta al centrosinistra per 13 voti, con tanto di riconteggio (81 schede nulle, 53 bianche ma zero contestate). «Abbiamo vinto in 4 sezioni su 6 - rimarca Girolomoni -. In una abbiamo perso per una manciata di voti, nell'altra, quella della zona mare, ci è dispiaciuto. Lì, in questi anni, abbiamo infatti investito molte risorse e cambiato il volto della città. C'è un nuovo lungomare che tutti hanno riconosciuto come opera di valore, poi la nuova piazza del Comune e il nuovo Municipio». Con lo sfidante, ora all'opposizione, l'idea è quella di una massima collaborazione. «Ci siamo incontrati - spiega ancora Girolomoni -. C'è la reciproca volontà di lavorare per il bene di Gabicce. Noi non faremo la maggioranza che guarda dall'alto e loro non faranno l'opposizione che si barrica». Moglie e mamma di due figli di 5 e 10 anni («Uno per tornata, infatti mi chiedevano se fossi di nuovo incinta ora» scherza), titolare di uno studio di amministratore di condominio («Ho uno staff valido»). «Come conciliare tutto ora? Impegnandomi al massimo, con passione e organizzazione: so cosa fare». Era dal 1994 che, con Bruna Tacchi, Gabicce non aveva una sindaca. «E io sono entrata per la prima volta in politica nel 2009, proprio con una lista alternativa della Tacchi». Un segno del destino.

La continuità con Pascuzzi



Girolomoni vuole dire anche continuità con Pascuzzi: «Era felice. Ha sempre creduto che fossi la scelta migliore. Lo ringrazio. Il nostro gruppo è già oliato e pratico della macchina amministrativa. La nuova giunta? Saranno premiati i più votati al netto delle disponibilità di tempo che ciascuno darà. Siamo già partiti in continuità, ieri ho firmato il primo documento da sindaca: la convocazione commissione pubblico spettacolo per DiscoDiva, evento che ho contribuito a far nascere come amministratore con Pascuzzi».