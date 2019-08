Frontale tra due scooter ​all'alba: tre feriti uno in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Incidente stradale ieri mattina all’alba tra due moto, tre i feriti di cui uno grave. L’impatto è avvenuto in una curva e i due mezzi si sono trovati faccia a faccia. Intorno alle 4.30 in sella a uno scooterone viaggiava una donna di 49 che percorreva via Rossini mentre in direzione opposta viaggiava uno scooter 50 con in sella due ragazzi, entrambi di 22 anni, tutti di Gabicce.Nessuno è riuscito ad evitare l’impatto che invece è stato piuttosto violento e ha scaraventato i tre a terra. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Pesaro che ora si occupano dei rilievi dell’incidente e hanno messo sotto sequestro entrambi i mezzi. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La Stradale viste le condizioni dei feriti ha chiesto l’intervento del 118. Sul posto sono arrivate due autoambulanze della Potes: la donna è stata trasportate all’ospedale Marche Nord in codice rosso. Sono finiti al San Salvatore, e poi ricoverati, anche i due ventenni anche se hanno riportato lesioni di minore intensità