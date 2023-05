Gabicce, 4 giorni di festa: dalla processione Stella Maris al beach-Nic Party. Al via anche il torneo di calcio giovanile

GABICCE - Gabicce Maremonte, tutti gli eventi fino al 4 giugno. Torna l’appuntamento con la Festa della Stella Maris, promossa dall’Unità Pastorale delle Parrocchie Maria Santissima Immacolata e Santa Maria Annunziata di Ponte Tavollo, con il contributo del Comune di Gabicce Mare e la collaborazione del Circolo Mcl, dell’Associazione Vele d’Epoca Gabicce, di Auser Gabicce e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Stella Maris

Cinque giorni ricchi di appuntamenti che culmineranno con la Processione della statua della Madonna della Stella Maris la sera del 3 giugno e lo spettacolo pirotecnico. Tanti anche i momenti musicali: giovedì 1 giugno alle ore 20.45 presso la Parrocchia Maria S. Immacolata, concerto del Coro Filarmonico Rossini di Pesaro con il Direttore Federico Raffaelli. Il 2 giugno, alle ore 21, in piazza Municipio Concerto con coro Città di Morciano (programma completo sulla pagina facebook Unità Pastorale Gabicce Mare).

Beach-Nic Party

Giovedì 1 giugno, in spiaggia libera Sottomonte, primo appuntamento dell’estate 2023 con le feste musicali Beach-Nic Party organizzate dall’Associazione “Chi Burdel ad Gabec” e dalla Consulta Giovani, con il contributo economico del Comune. Adriatic Dancing dalle ore 18 in poi, dJ set a cura di Pierfe - Gabo - Zango (@adriaticajam), A-Ninetyfour (Bamboleo Records - Dirtyclub Music), James My & Criss (Ibiza Global Radio - Distance - Dirty Club). Angolo Food & Beverage in collaborazione con Timilla Caffè.

I tornei di calcio giovanile

Dall’1 al 4 giugno due Tornei di calcio animeranno la città: il Trofeo Mar Adriatico e Campionato Nazionale Femminile, entrambi organizzati da Seo365.

Più di 6mila atleti, 80 squadre femminili e 160 squadre maschili utilizzeranno gli impianti sportivi di Gabicce Mare e dei paesi vicini.

Venerdì 2 giugno, alle ore 21.30, in occasione della festa del calcio giovanile, organizzata da ASD Gabicce Gradara con la partecipazione del Comune di Gabicce Mare e Seo 365, andrà in scena nell’area sportiva di via Aldo Moro, il concerto di Revolution Live Band. Ingresso gratuito.

Domenica 4 giugno inizieranno i festeggiamenti per il giubileo dei 25 anni della firma del patto di gemellaggio tra Gabicce Mare e Ötigheim, cittadina tedesca nella provincia di Rastatt. Duecento cittadini soggiorneranno per una settimana nei nostri hotel, scoprendo il territorio e festeggiando insieme alle associazioni, all'istituto scolastico Lanfranco e a tutta la città. Il 4 giugno, alle ore 11.30, presso il Mississippi, cerimonia ufficiale del “Giubileo dei 25 anni di Gemellaggio Gabicce Mare - Ötigheim” e la sera, alle ore 21, in piazza Municipio, Concerto della Musikverein di Ötigheim.

Sempre domenica 4 giugno, alle ore 18.30, in piazza Valbruna a Gabicce Monte, ultimo appuntamento con la rassegna Concerti al Tramonto organizzata da Aps Musica Humana con il contributo del Comune: il Maestro di fisarmonica Gabriele Antonelli presenterà un repertorio dal titolo Beautiful songs.