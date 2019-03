Documenti falsi o rubati per comprare prodotti hi tech: presi i due truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Aprivano finanziamenti con documenti falsi per comprare elettrodomestici. I carabinieri della stazione di Gabicce Mare hanno incastrato due napoletani di 49 e 65 anni dopo una truffa. Secondo le indagini i due erano stati al Trony di piazza Stefanini per comprare prodotti hi-tech ed elettrodomestici. Ma al momento del pagamento hanno aperto un finanziamento con documenti di altre persone, probabilmente rubati o acquisiti in maniera truffaldina. Il negozio, al momento di avere il denaro, si è accorto che non c’era il corrispettivo e che i clienti erano ignari di tutto. Non avevano comprato nulla nè sapevano che i loro documenti era finiti in mani sbagliate. Erano stati tutti raggirati. Da qui le indagini dei carabinieri che grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza del Trony sono riusciti a risalire ai due truffatori. Li hanno rintracciati a San Giovanni in Marignano, dove risiedono. I due sono stati denunciati per truffa, sostituzione di persona e falso ideologico.