Assembramenti, ragazzi che ballano e disordini: chiusa per 15 giorni la Baia Imperiale

GABICCE - Dopo il Miu un'altra discoteca chiusa: questa volta è il turno della Baia imperiale. Ragazzi che ballavano e disordini pubblici, è quanto viene contestato alla Baia Imperiale. Tanto che la questura ha imposto la chiusura del locale per 15 giorni. Questo in base all’articolo 100 del Tulps, il regolamento dei locali per il pubblico spettacolo. Vengono ravvisati quindi disordini o pericoli per la sicurezza dei cittadini in relazione alla prevenzione per il contagio covid. L’accertamento arriva dai carabinieri della stazione di Gabicce che hanno proposto il provvedimento sulla base di alcuni episodi riscontrati, sia di ordine pubblico che in merito alle norme Covid. Si parte da una serie di segnalazioni dei residenti per schiamazzi e urla all’esterno del locale, poi la sera in cui un minorenne è stato portato in ospedale a seguito di una ferita alla mano. C'è il caso di un giovane segnalato con un coltello all’interno della discoteca e un altro con delle pietre in mano all’ingresso. Tra gli episodi quello che abbiamo raccontato qualche giorno fa, ovvero la denuncia scattata nei confronti di quattro ragazzi ritenuti responsabili di aver rubato delle collanine e dei bracciali all’interno della discoteca.

