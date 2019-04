Caccia alla scippatrice seriale che va in cerca di anziani nei mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE MARE - «Ogni giovedì le chiedo di scegliere un capo sul banco ma di andarsene altrove, io credo alle energie positive e ancor di più a quelle negative. Però domani vado a Riccione e me la ritrovo che gira, l’ho intravista anche al mercato di Forlì» racconta una ambulante. È sempre la stessa giovane che settimanalmente si apposta inizialmente davanti la Chiesa, prima osserva poi comincia a seguire la preda selezionata.Sì, prescelta e preselezionata perché dicono: «Si mette alle calcagna di anziane sole ma ancora di più avvicina quegli uomini attempati a cui comincia a raccontare la sua storia del lupo e della povera bimba. «È una bella giovane mora, lunga sottana scura, parla discretamente l’italiano e soprattutto non molla la presa - spiegano alcuni testimoni - Non eccede mai nei toni, neanche davanti ai numerosi e coloriti segni di insofferenza e alle manate che riceve mentre scivola dentro le borse: “Cosa vuoi da me?”. Lo dice lei. Poi si dilegua veloce. Impunita perché i vigili urbani passano la mattina presto a ritirare i posteggi e poi non si vedono più, anche se certamente all’arrivo della stagione estiva prevederanno qualche “ausiliare”». Anche ieri è stato solo il pronto e istintivo intervento di una signora gabiccese a salvare il portafoglio di un anziano che lei aveva già confuso e circuito, dopo averne sottratto un altro a un precedente signore.