Bimbi non vaccinati all'asilo e nell'istituto arrivano i carabinieri

GABICCE - Non è passata inosservata la presenza dei carabinieri, ieri mattina, davanti ad una delle scuole materne di Gabicce Mare, per far rispettare gli obblighi normativi vaccinali per i bambini fino a 6 anni. Diverse mamme hanno contestato sui social la platealità dell’intervento di fronte a bambini piccoli: «Trattati come malviventi».«Per quanto riguarda l’asilo nido tutti i bimbi sono in regola con gli adempimenti vaccinali - riferisce il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi – sulle materne sappiamo di qualche caso di iscrizioni non in regola in base ai requisiti richiesti. Ma la questione è di competenza della dirigente dell’istituto scolastico». Nei giorni scorsi i carabinieri erano intervenuti alla materna di Gradara, chiamati dalla preside, per due casi di bimbi non in regola con il piano vaccinale. Nella stessa Gabicce, ai primi di ottobre, era già avvenuto un analogo intervento dei militari su richiesta della dirigente.