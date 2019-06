Bigiotteria pericolosa: Finanza sequestra 20mila pezzi, maxi multa in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Negozio pieno di biogiotteria non tracciata e potenzialmente pericolosa: la Finanza mette a segno un maxi sequestero a Gabicce ed il titolare del negozio rischia una multa di 25mila euro.I finanzieri della Compagnia di Pesaro, nell’ambito del rafforzamento dei controlli finalizzati al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, hanno sequestrato 22.345 oggetti di piccola bigiotteria, privi dei requisiti minimali di sicurezza previsti dalla normativa a tutela dei consumatori, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. Il materiale, esposto per la vendita al pubblico in un negozio ubicato a Gabicce Mare, era privo delle informazioni essenziali relative alla natura, qualità ed origine dei prodotti, elementi utili a determinare, tra l’altro, la presenza di materiale o sostanze dannose all’uomo.Le Fiamme Gialle, inoltre, a seguito della riscontrata totale mancanza dei canoni minimali di sicurezza dei medesimi prodotti, hanno proceduto a contestare, nei confronti del titolare del suddetto esercizio commerciale, violazioni amministrative per le quali sono previste sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 25.800.