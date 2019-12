Gli scassinatori delle casse self service fanno cilecca alla Tamoil, il secondo tentativo in poche settimane

GABICCE - Natale a mani vuote per una banda di ladri che ha tentato il colpo al self service della Tamoil a Gabicce. I ladri nella notte hanno cercato di scassinare la colonnina del self per impadronirsi del denaro in cassa ma il colpo è sfumato e i malviventi sono stati costretti ad andarsene a mani vuote probabilmente disturbati dalla presenza di alcuni automobilisti in transito. Il tentato furto è accaduto all' impianto di servizio lungo via Romagna che ha riportato danni alla colonina forzata per arrivare alle banconote della cassa interna. Sul colpo fallito indagano i carabinieri della locale stazione. Si tratta del secondo tentativo ai danni della stessa stazione in poche settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA