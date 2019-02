Appostati sotto casa: carabinieri ​arrestano pusher di hashish e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Per un po’ l’hanno osservato, fuori dalla sua casa, poi, avuti confroma dei sospetti, lo hanno arrestato per spaccio di hashish e marijuana.Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Cattolicahanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 48 enne di Gabicce (PU). I militari si ponevano in osservazione nei pressi della propria abitazione, per poi procedere ad una perquisizione personale e domiciliare che permetteva di rinvenire 123 grammi di hashish e 13 di marijuana, oltre a materiale per il al confezionamento dello stupefacente, tutto posto in sequestro.