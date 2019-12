Pesaro, proprietari escono per cena e al rientro trovano la casa svaligiata

LEGGI ANCHE:

PESARO - La famiglia è fuori, iriescono a entrare in casa e a fare razzia. E' successo sabato sera in via Monte Cristallo nella zona di Borgo Santa Maria dove malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato una finestra dell’abitazione per poi entrare all’interno dove hanno messo tutto sottosopra aprendo armadi e cassetti finchè hanno trovato il portagioie con monili d'oro, bracciali, collane e orecchini per un valore ancora da quantificare.Una volta rientrati in casa, i proprietari hanno visto la loro abitazione a soqquadro e hanno capito di essere stati vittime dei ladri. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la volante della polizia che ha raccolto la denuncia e portato avanti i rilievi del caso.Poco prima i poliziotti avevano effettuato un altro sopralluogo in via Valle Tresole nella zona tra Santa Veneranda e Candelara. A dare l’allarme i proprietari di casa che hanno trovato sul portone segni di effrazione. Ma per fortuna i ladri non sono riusciti ad aprirlo.