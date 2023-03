Furto in casa dell'onorevole Carloni, i ladri scardinano la porta in pochi secondi. Rubate anche due pistole Il video

FANO - Quattro i furti complessivi messi a segno mercoledì sera a Fano. Tra le vittime anche il parlamentare della Lega Mirco Carloni. I ladri sono entrati nella sua abitazione ai Passeggi.

Due individui ripresi dalla videosorveglianza

In quel momento in casa non c'era nessuno.Il parlamentare era a Roma e la famiglia fuori. Sono state rubate anche due pistole regolarmente denunciate. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere. Rubati anche dei preziosi, importo da quantificare. Dall'orario impresso dalle telecamere di videosorveglianza l'irruzione sarebbe avvenuta intorno alle 21. Almeno tre gli individui ripresi dalle telecamere. Presi anche 500 euro in contanti. Nelle riprese si vedono i tre ladri arrivare dal retro del giardino, dopo aver sfondato una porta