FANO Restituita alla proprietaria una bicicletta che era stata appena rubata. La polizia locale ha concluso la ricerca in poco più di un’ora, rintracciando e identificando un giovane che adesso rischia di essere denunciato all’autorità giudiziaria. Nulla trapela al momento dalla casermetta in via Mura malatestiane, perché le indagini sono ancora in corso, però la vicenda è stata rilanciata da un profilo Facebook.



Il post su Facebook



Il post, il messaggio, è un sentito ringraziamento alla polizia locale da parte della donna, una madre fanese, che ha voluto riconoscere «attenzione e celerità» all’operato di agenti e ufficiali. Il fatto può essere riassunto in questi termini. Nella mattinata di giovedì scorso la ciclista si stava dirigendo verso il centro storico di Fano insieme con i suoi due figli, quando si è fermata per salutare alcune persone. Sì è poi seduta sulle panchine del piccolo parco vicino alla sede temporanea del liceo Nolfi. La bicicletta non era stata chiusa: la donna non ne aveva avvertito l’esigenza, perché era lì vicino, a pochi metri di distanza. È però bastato qualche secondo, il tempo di voltare lo sguardo da un’altra parte, e la bicicletta è sparita.

Non era invece sfuggito che, «baldanzoso», un ragazzetto era appena passato dal parchetto. Quella presenza aveva insospettito la donna, però per suo carattere portata «a non pensare male» del prossimo. Il dubbio iniziale è riaffiorato con forza, quando la fanese si è accorta che la bicicletta era stata appena portata via, insieme con la spesa e soprattutto le chiavi dei lucchetti, dell’automobile e di casa. Perdite che aggiungevano un’ulteriore quota di comprensibile preoccupazione. Mamma e bambini si sono spostati verso la piazza centrale, qualcuno ha consigliato di rivolgersi alla polizia locale. Nella casermetta in via Mura malatestiana, intorno alle 11 di giovedì scorso, un primo incontro con «tre persone meravigliose». Il personale della polizia locale ha stilato la denuncia, iniziato ad analizzare le immagini della video-sorveglianza pubblica e avviato le ricerche, dedicandovi una pattuglia. Alle 12.15 una telefonata al comando annunciava il ritrovamento della bicicletta, ma non delle chiavi; tre quarti d’ora più tardi il «baldanzoso ragazzetto» avrebbe indicato il luogo in cui se ne sarebbe disfatto.



La videosorveglianza



Una giornata iniziata male si era quindi messa di nuovo in carreggiata. Pertanto la donna ha voluto rivolgere il suo ringraziamento al vice comandante Oscar Di Benedetto, alla soprintendente Raffaella Curzi, agli agenti Roger Paci, Roggiero Maria Presicci e Donato Martorelli, per averle riconsegnato la bicicletta e perché ritiene corretto parlare anche di ciò che funziona, non solo di ciò che non va bene. La polizia locale è impegnata nel controllo quotidiano del centro storico (dove da qualche tempo si ripetono sgradevoli episodi legati soprattutto al disagio giovanile), oltre che della viabilità negli altri quartieri. La Municipale, come si chiamava un tempo, gestisce le immagini riprese dalle telecamere della video-sorveglianza pubblica, che già da diverso tempo si stanno dimostrando un prezioso ausilio anche per le indagini svolte da altre forze dell’ordine, come dimostrano alcuni recenti risultati.