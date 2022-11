Antifurto ipertecnologico fotografa il ladro in azione: colpo sventato dalla Vigilar a "Lo Spuntino" della Chiusa di Ginestreto

PESARO - Spuntino fallito. Furto sventato al chiosco "Lo Spuntino" di Chiusa di Ginestreto all'una di notte dello scorso 20 novembre. Fatale, per i due ladri, la prontezza della Centrale Operativa di Vigilar Vigilanza privata con l'azione combinata del sistema dall'allarme ipertecnologico.

L'allarme scatta foto

Il sistema d’allarme di ultima generazione è dotato di sensori con fotocamera che, allo scattare dell’allarme, iniziano a scattare fotogrammi anche al buio e ad inviarli alla centrale operativa di Vigilar che, in meno di 9 secondi, è in grado di escludere falsi allarmi ed agire di conseguenza in modo tempestivo riducendo i tempi d’intervento. Si tratta di un sistema intelligente “pet immune”, ovvero che ignora gli animali fino a 50 cm di altezza e 20 kg di peso.

Uomo mascherato in fuga

Dalle immagini scattate dal sistema di allarme installato, l’operatore di Centrale ha notato un individuo mascherato all’interno del chiosco (come si può vedere dalle immagini). Subito attivate 2 pattuglie di pronto intervento Vigilar e le forze dell’ordine. Le pattuglie Vigilar, arrivate sul posto in pochissimi minuti, hanno messo in fuga i due ladri su un furgone Ducato bianco. Successivamente, sul posto, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri e il titolare del chiosco. Dopo i rilievi dei carabinieri e l’ispezione interna, non è sembrato mancare nulla dal locale. Il furto, quindi, è stato sventato: l’impianto antintrusione ha agito da ottimo deterrente e la tempestività dell’intervento ha scongiurato conseguenze negative.