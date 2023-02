Villa Fastiggi, quartiere assediato dai ladri (anche di giorno). Dopo le case, i negozi. «Usava un piede di porco, l'abbiamo inseguito». Ecco l'identikit

PESARO - Villa Fastiggi nel mirino dei ladri. Non bastavano i tentati furti nelle abitazioni, ora si passa a quelli nelle attività. Tutto alla luce del sole, nello sprezzo più totale del pericolo di essere visti e fermati. La testimonianza, questa volta, è arrivata in presa diretta ed è stata diffusa sui canali whatsapp dei residenti di Villa Fastiggi: «Mentre lavoravo nel mio negozio, davanti a Mangimi Adria, con il locale ancora chiuso, alle 14.15, ho notato un persona che armeggiava con il piede di porco davanti alla porta d'ingresso». L'uomo si è dileguato ma il testimone ha avvertito dell'accaduto, nel frattempo, le persone presenti davanti al vicino circolo.

L'identikit 1: cappello, barbetta bianca e giubbotto di pelle

Poco dopo lo stesso uomo è ripassato in zona, come se nulla fosse, con il cappuccio calato, ed è stato riconosciuto. Alcuni lo hanno rincorso ma lui è riuscito a far perdere le proprie tracce correndo in zona Bartoli. Scene ormai di vita quotidiana a Villa Fastiggi. «Aveva un cappello e un giubbotto di pelle nera, tuta nera, barbetta brizzolata. La carnagione era olivastra. Forse era straniero visto che quando qualcuno gli ha urlato lui ha risposto a gesti come per dire: cosa volete, fatevi gli affari vostri...». Sul posto è arrivata la polizia: le ricerche si concentrano, in questo caso, su una Opel Corsa nera del 2010.

L'identikit 2: un ragazzo in tuta mimetica

Continuano intanto i sopralluoghi degli agenti dopo i tentati colpi dei giorni scorsi e, sulla base di quanto descritto dai residenti, di cerca un ragazzo vestito con una tuta mimetica, sospettato di aver cercato di entrare in alcuni appartamenti. Un'ulteriore segnalazione risale a domenica sera quando sono stati avvistati quattro ragazzi incappucciati che saltavano le recinzioni di alcune abitazioni a Villa Fastiggi nella zona tra via Romita, via Tettamanzi, via Borsi e piazzetta. Si moltiplicano quindi i casi di ladri che, nonostante la presenza dei proprietari all'interno o di altri residenti nelle vicinanze, tentato di ripulire case e negozi. Anche nei giorni scorsi i residenti hanno inseguito tre persone: in questo caso, uno durante la fuga ha risposto urlando in lingua straniera ed ha estratto un cacciavite per incutere timore. La costante: erano tutti incappucciati.