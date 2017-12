Nuova banda in azione forzano le slot machine e scappano con 7.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nuovo furto nelle slot machine nella notte tra il 23 e il 24 dicembre quando ignoti hanno approfittato di una basculante lasciata socchiusa per introdursi facilmente al circolo Arci Diamante di via Gagarin. Hanno forzato le casse delle sei slot machine presenti all’interno del locale al primo piano.Le hanno divelte sul posto, con arnesi adatti, forse una smerigliatrice o delle tenaglie, e hanno preso tutti i soldi, circa 7.000 euro in monete da uno e due euro. Hanno avuto tempo di agire e di portare a casa il malloppo. Il giorno dopo la denuncia dei titolari. I carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria stanno indagando sull’accaduto cercando di dare un nome e un volto ai responsabili.Solo pochi giorni fa era stata disarticolata una banda di tre giovani moldavi e altri 5 ricettatori, dedita a furti e atti predatori nella provincia di Pesaro. Ma quest'anno a Natale i ladri non sono andati in vacanza.