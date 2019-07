Esce di strada e capotta Anziano estratto dall'auto e soccorso dell'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI AL METAURO - Fuoristrada sulla Flaminia a Tavernelle di Colli al Metauro, ieri poco prima delle 15: coinvolto un automobilista saltarese di 81 anni alla guida di una Fiat Panda. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona per motivi precauzionali, considerando soprattutto l’età avanzata dell’uomo, che comunque è sempre rimasto vigile e cosciente.Il pensionato ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è uscito di strada, capottando in corrispondenza di un muretto che ha funzionato a mo’ di leva per la vettura. L’anziano conducente è rimasto incastrato dentro l’abitacolo e ne è stato estratto dai vigili del fuoco di Fano. Sul posto, per i rilievi di legge, anche una pattuglia dei carabinieri. Il tratto stradale dell’incidente è considerato pericoloso, ci fu uno schianto mortale.