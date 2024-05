Folla commossa a Piobbico per l'addio a Xavier, il prete ripropone i perché della morte improvvisa a Vienna

PIOBBICO Un corteo lunghissimo si è snodato nel percorso tra la casa di riposo Il Maglificio e il cimitero, una folla tanto strabocchevole quanto commossa non ha voluto mancare all’ultimo saluto a Xavier Granci, il ventunenne che la notte del 4 maggio scorso è morto a Vienna, precipitando da un ponte della capitale austriaca, dove si era stabilito all’inizio di quest’anno.

In testa la banda cittadina, poi il sindaco Urbini, i giovanissimi di calcio dell’Audax e quindi la salma del ragazzo a bordo di un bianco carro funebre dell’agenzia Umana di Fano, che ha accompagnato Xavier nell’ultimo viaggio da Vienna a Piobbico.

I familiari sgomenti

A seguire i familiari ancora increduli di questa grande tragedia, che non ha colpito solo loro ma un’intera comunità: lo si poteva leggere nei volti di tutti, scavati dal dolore e dalle lacrime. Emozionato pure il parroco don Domenico, per tanti don Nico, con la voce tremante, come tremante era il suo foglio su cui aveva segnato alcuni appunti. Un’omelia la sua semplice, ma molto profonda, con alcuni passaggi che non sono sfuggiti ai perché di questo dramma umano.

«E’ stata una sorpresa la notizia arrivata a Piobbico quindici giorni fa che oltre al dolore ci ha portato a tante riflessioni - ha detto il celebrante -, ai tanti perché venuti nella mente e ai quali non abbiamo avuto e non sappiamo dare risposte.

Ma ringrazio Xavier, in quanto ha tentato di cambiare vita e uscire da Piobbico per tornare a essere lo Xavier che era, quello che avevamo conosciuto e tanto apprezzato, finendo di essere una fotocopia di sé stesso non più sua, come succede, purtroppo a tanti altri».

Tutti ne parlano bene, parlano di un ragazzo educato, gentile, di cuore e queste non sono parole di circostanza per un giovane che lascia questa terra ma parole vere. Come quelle pronunciate da un insegnante dell’alberghiero che lo ha avuto allievo nelle ore serali. Come quelle dei gestori di un noto ristorante della zona di Apecchio, dove ha fatto uno stage.

Un ragazzo trasformato

Nello scorso mese di novembre, aveva lavorato in una azienda di elettronica di Apecchio, per rimanervi, tuttavia, poco tempo. Xavier negli ultimi tempi era cambiato, il ragazzo allegro era scivolato in atteggiamenti schivi, silenziosi, tristi, portandosi il suo segreto nella tomba.

La procura di Vienna non fa sapere nulla sull’esito dell’autopsia e forse classificherà la sua morte come un tragico incidente. Xavier lascia la madre Odar Lissy, il padre Davide e due fratelli: Luigi, trasferitosi a Vienna, e Brayan, in Thailandia, ieri assente.