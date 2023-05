Folla al funerale di Tommaso Della Dora, il giovane segretario dem di Fano stroncanto da un malore a 43 anni. Toccanti ricordi di amici, politici e studenti. Le foto

FANO - Circa 500 persone, non tutte accolte in chiesa, per il funerale di Tommaso Della Dora, il segretario del Partito Democratico di Fano il cui decesso improvviso, a soli 43 anni, tanta emozione ha sollevato in città.

Dalla politica all'impegno come educatore

Molti interventi a fine messa, officiata da don Giuseppe Marini: gli amici, il fratello, i tanti politici che hanno condiviso con lui l'impegno nel partito democratico, i bambini della scuola. Una grande commozione alla Santa Maria Goretti di Sant'Orso. Numerose le testimonianze di chi lo conosceva (durate complessivamente almeno 45 minuti), soprattutto del mondo politico ma non solo, particolamente toccanti quelle degli scolari delle elementari e degli studenti delle superiori che seguiva come educatore.

L'ultimo dono

La famiglia aveva chiesto, per ricordarlo, donazioni all’associazione contro la sclerosi multipla che verranno raccolte all’esterno da un volontario dell’Aism.

E’ l’ultimo atto di altruismo che grazie a Tommaso, che aveva fatto del bene ai più fragili un suo sistema di vita, viene compiuto. Da educatore e da sportivo Tommaso era venuto a contatto con tante situazioni fragili, ma come accade nel modo dello sport in cui quando uno cade si rialza, aveva sostenuto tanti giovani a guardare con fiducia al loro futuro.