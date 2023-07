Addio Sofia, volata in cielo a 16 anni: a Pesaro il funerale in un campo da calcio con scout e bersaglieri. Le foto

PESARO Una folla incredibile per l'addio a Sofia, la ragazzina di 16 anni, bellissima e solare, studentessa liceale, morta a causa di un tumore. La cerimonia si è svolta sul campo da calcio di Loreto proprio per permettere la più ampia partecipazione possibile, compresa quella degli scout, i bersaglieri, i compagni di scuola, amici e parenti. In tanti la conoscevano, in tanti hanno condiviso con la famiglia quel percorso accidentato, lungo poco più di un anno, dove lo strazio si è alternato, fino alla fine, alla speranza e dove la fede arriva a sorreggere anche nell'ora più buia. I manifesti a lutto nei principali quartieri sono stati un pugno allo stomaco, il dolore e la commozione stasera hanno avvolto il quartiere di Loreto. Difficile non piangere pensando a questa giovanissima vita strappata nel fiore degli anni.

Abitava con la famiglia a Soria

La ragazzina abitava con il padre, la madre e il fratellino a Soria ma sia il rosario che i funerali si sono svolti a Loreto nella parrocchia di Santa Maria per il profondo e saldo legame, fatto di spiritualità, fede e affetto, che con il tempo si era stretto con lo storico parroco del quartiere, don Giuseppe Fabbrini.