Omicidio a Pesaro, il funerale di Pierpaolo Panzieri sabato mattina in duomo

PESARO - Il funerale di Pierpaolo Panzieri si terrà sabato 18 marzo, alle ore, 11 in duomo a Pesaro. Questo per dare modo a più persone possibili di partecipare. Sarò l'ultimo saluto al 27enne ucciso con 15 coltellate nell’appartamento di via Gavell, nel centro stoirico di Pesaro, che aveva affittato solo pochi giorni prima.

Alessandrini torna in Italia

Tre giorni prima, il 16 marzo, Michael Alessandrini - il trentenne pesarese accusato dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri e in stato di fermo in Romania - tornerà in Italia. Il giovane che davanti al giudice di Timisoara ha confessato il delitto, atterrerà a Roma come da prassi. Poi nelle ore successive verrà trasferito nel carcere di Pesaro per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Da chiarire, ancora, il movente del brutale omicidio.