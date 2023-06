Ciao Martina. Fiori e scritte degli amici sulla bara per l'ultimo saluto, a Fano, alla giovane mamma di Vallefoglia. Le foto

PESARO «Ciao Mamma». Poi una poesia di Rimbaud, palloncini rosa e bianchi, una bara chiara ricoperta di fiori e dalle scritte degli amici più cari fatte con il pennarello, foto di momenti spensierati, le parole, i ricordi.

La vita spezzata di una giovane mamma

Oggi, al cimitero dell’Ulivo di Fano, si è svolta la commemorazione laica, con rito civile all’aperto, per salutare per l'ultima volta Martina Mazza, bellissima mamma di 32 anni che ha perso la vita domenica scorsa, sulla Montelabbatese, travolta con la sua auto da una macchina in fuga guidata da chi non aveva la patente. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Vallefoglia, il comune in cui Martina viveva. Il servizio completo nel Corriere Adriatico in edicola domani 30 giugno 2023