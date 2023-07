FOSSOMBRONE E’ il giorno del dolore per l’intera comunità di Fossombrone. Oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice si celebrano i funerali di Marina Luzi uccisa martedì con un colpo di pistola dal cognato Andrea Marchionni 47 anni. L’omicida abitava al piano superiore dello stesso stabile che ospitava, nell’appartamento sottostante, Marina ed il compagno Enrico, pizzaiolo nel ristorante Mancinelli a Porta Fano.



La camera ardente



La camera ardente è stata allestita nell’obitorio del locale ospedale da dove la salma sarà traslata alle 15.45. Con grande dignità e compostezza l’annuncio del rito funebre è dato dalla mamma Franca con Ezio, dal compagno Enrico e dalla piccola Nicole, la bimba figlia della coppia, dalla sorella Milena con Francesca e dai parenti tutti. In seguito al lutto cittadino disposto dal sindaco Massimo Berloni verranno abbassate le serrande dei negozi e delle attività commerciali in concomitanza con il funerale. Ieri sera è stata rinviata a data da destinarsi, informa l’architetto Roberto Imperato, “LucinCircolo” un percorso di luce, videomapping e tre mostre diffuse nel centro storico. Tutte le manifestazioni in corso, non procrastinabili per precisi impegni sottoscritti in precedenza, comprese anche quelle sportive, hanno preso il via con un minuto di silenzio nel ricordo di Marina. Commenta Umberto Eusepi presidente della Bocciofila Fossombrone: «Siamo molto rammaricati e addolorati. Domani era prende il via la tradizionale Festa dello Sport e la famiglia Luzi è stata sempre presente per tutte le serate in programma. Ci sarà un grande vuoto anche nei nostri cuori». Dopo il giorno di lutto ha riaperto i battenti il ristorante pizzeria Mancinelli. I titolari si sono detti fraternamente vicini ad Enrico, il compagno di Marina.



I ricordi



«Ha cominciato a lavorare qui da noi quando aveva 17 anni - ha ricordato Romina Mancinelli -. E’ chiuso nel suo dolore ed ha spento il cellulare. Noi siamo pronti ad aiutarlo qualunque cosa decida di fare. Può riprendere il lavoro, oppure un periodo di riposo o quello che preferisce. Le nostre porte sono sempre aperte per lui». Coetaneo della propria compagna, 40 anni ancora da compiere, Enrico si è sempre distinto per dedizione e serietà assoluta. Anche lui vittima, come pure la figlioletta, di un gesto terribile quanto, finora, incomprensibile.