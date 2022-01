Cuori rossi e palloncini per l'addio a papà Christian, funerale al campo sportivo per la folla di partecipanti

MONTELABBATE - Cuori rossi e palloncini per l’addio a Christian Fiocca, il camionista 34enne morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico schianto sulla Montelabbatese mentre stava rientrando a casa. Ieri alle 14.30 in un livido pomeriggio di gennaio si sono svolti i toccanti funerali del giovane papà: ad accogliere i tanti partecipanti è stato il campo sportivo di Osteria Nuova, in via Gramsci, perchè la chiesa di San Giovanni Bosco non avrebbe potuto contenere le centinaia di persone che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il loro affetto nei confronti di Christian e della famiglia Fiocca, così dolorosamente colpita nella perdita.

Centinaia di partecipanti

Una decisione che è stata presa anche per consentire ai familiari, agli amici e ai conoscenti di poter prendere parte al rito funebre in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni contro il Covid. A officiare la funzione è stato il sacerdote della parrocchia, don Marcellino, e toccanti, alla fine dell’omelia, sono stati i messaggi rivolti al “papà, allo zio e al fratello” dei familiari che hanno raccontato Christian e il suo cuore grande dal palco improvvisato vicino all’altare che era stato posto di fronte a una delle due porte da calcio.

Pur nel dolore immenso che l’ha travolta all’improvviso, in questi giorni la famiglia Fiocca è stata raggiunta da centinaia di manifestazione di cordoglio e affetto, a dimostrazione di quanto amore Christian aveva saputo seminare tra chi lo aveva conosciuto e nei rapporti che aveva saputo instaurare. Alla fine della messa sono stati liberati in cielo cuori rossi e palloncini come tenero saluto.

La ricostruzione

Stando agli accertamenti delle forze dell’ordine, la Lancia Y condotta dal 34enne ha sbandato percorrendo la Montelabbatese con direzione monte-mare all’altezza della rotatoria dello “specchio” e per il giovane, che era solo a bordo, non c’è stato nulla da fare. Christian Fiocca è morto sul colpo.

