FRONTONE - Un'altra scossa di terremoto nelle Marche. La terra ha tremato questa mattina alle 8,34, diverse le persone che hanno avvertito la scossa che ha avuto come epicentro Frontone (per la precisione a 4 km dal centro del paese, ad una profondità di 38 chilometri. La magnitudo come rileva anche Ingv è stata di 3.0.

Ultimo aggiornamento: 16:54

