FRONTONE - E’ tornato a brillare Frontone dopo le giornate grigie e dure per l’alluvione che ha profondamente colpito il territorio. Inaugurata la 21esima edizione dei mercatini ‘Nel Castello di Babbo Natale’, una delle iniziative di maggiore successo della rete ‘Il Natale che non ti aspetti’, curata dall’Unpli provinciale con sostegno di Regione e Provincia.



Il ringraziamento

«Un bel segnale - ha sottolineato il sindaco Daniele Tagnani - dopo l’alluvione del 15 settembre. Un ringraziamento alle autorità presenti, ma soprattutto un grande grazie ai volontari che da giorni lavorano sodo per la splendida iniziativa».Con il sindaco, il presidente Unpli Pesaro e Urbino Damiano Bartocetti, la presidente Pro loco Luana Sciamanna, il deputato Antonio Baldelli, l’assessore regionale Francesco Baldelli, il consigliere regionale Giacomo Rossi, il direttore Atim Marco Bruschini, il vicedirettore di Confcommercio Agnese Trufelli e il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni. «Una bellissima giornata - ha proseguito Bartocetti – e una grande soddisfazione chiudere il secondo week-end con migliaia di turisti da tutta Italia e anche un pullman di turisti americani. Ringrazio la Regione per l’ampio sostegno».



Ribadito da Baldelli: «Oltre cento manifestazioni per ricordare quelle tradizioni attorno alle quali le nostre comunità si sono costituite, ma che rappresentano anche un grandissimo traino per l’economia. La Regione crede in queste iniziative, si fa forte di tanti volontari che animano i borghi e ci fanno rivivere le splendide emozioni del Natale».



Non è voluto mancare il direttore Bruschini: «Una manifestazione importante perché 22 comuni fanno sistema per un’azione promozionale per Natale. Per noi dell’Atstremamente rilevante perché la nostra azione vuole creare un brand unico della regione Marche». Il ministero del Turismo ha concesso il patrocinio a ‘Il Natale che non ti aspetti’: «Sono lieto – spiega l’onorevole Baldelli – di essere stato la cinghia di trasmissione tra il territorio e il ministro Santanchè per questo riconoscimento». A Frontone si replica giovedì e domenica.