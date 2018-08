Lui morto, lei confusa al suo fianco: arrestata con l'accusa di omicidio

di Véronique Angeletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE - Il marito l’hanno trovato sul letto in camera senza vita, supino, adagiato sulle coperte ma con uno strano segno sul collo che ricordava un soffocamento. La moglie era nella stessa stanza, accasciata a terra, vicino alla finestra, in un palese stato confusionale forse per l’assunzione di farmaci. E’ quanto si sono trovati di fronte ieri mattina i vigili del fuoco intervenuti in una casa di una piccola frazione di Frontone. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, avvalorata anche dal ritrovamento di un biglietto, è che potrebbe essersi trattato di un omicidio seguito a un tentativo di suicidio.Il biglietto potrebbe aiutare a decifrare la tragedia che si è consumata ieri mattina a Ca’ d’Eusepio, piccolissima località adagiata su una delle falde del Monte Catria, al bivio della stradina che porta fino all’eremo della Madonna dell’Acqua Nera. Ugo Ascani, 85 anni e la moglie Maria, 80 anni erano residenti a Roma, ma l’uomo era originario di Frontone, dove era nato nel 1933 e la donna di Cagli. I coniugi passavano l’estate nella seconda casa di famiglia. Intano, questa mattina, la donna è stata arrestata.