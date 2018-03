Frane: riapre a una corsia la Provinciale â€‹42, ancora chiusa la Mondaviese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE - Lavorano alacremente gli uomini della provincia di Pesaro Urbino sulla Sp42, la provinciale che collega Frontone a Serra Sant’Abbondio. Il cedimento di terreno con caduta massi all’altezza del Buonconsiglio giovedì scorso ha richiesto lunghi interventi. Da ieri intanto è stata ripristinata la circolazione ma a senso alternato e probabilmente fino a mercoledì prossimo. La rimozione delle pietre e del terreno non basta. La frana ha un fronte esteso ed interessa una alta parete di roccia e dunque impone un controllo del versante e una verifica accurata della stabilità delle rocce. Le squadre già stanno lavorando per ripulirla di tutto il materiale in equilibrio precario e dopo le operazioni di disgaggio, tecnici specializzati riposizioneranno le reti di protezione ed in alcuni punti, addirittura le rinforzeranno.Resta invece chiusa la Sp 5 Mondaviese al km 8+300, dopo il centro abitato di Sant’Ippolito in direzione Barchi, per un’altra frana.