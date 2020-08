Totti e Ilary a Frontone e sul Catria: pioggi a di selfie e autografi

FRONTONE - Come ormai quasi ogni anno d’estate, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno concedendo qualche giorno di relax a Frontone. Ai piedi del Catria sono nati i genitori della showgirl, e abitano dei parenti. Totti si è recato al castello, dove ha incontrato il sindaco Daniele Tagnani, e non è mancato un selfie, quindi con la famiglia è salito in vetta, con sosta al rifugio Cotaline dove si è mostrato disponibilissimo per foto ed autografi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA