Colpo di calore durante l'escursione: giovane scout soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE - Paura per cinque ragazze scout minorenni in escursione nel comprensorio del monte Catria.. Per l’afa e la stanchezza dovuta alla camminata, infatti, una scout è dovuta ricorrere ai soccorsi. Si è sentita male e per lei è stata fatta intervenire l’eliambulanza.La disavventura è accaduta ieri pomeriggio lungo uno dei sentieri del monte Morcia, zona montuosa piuttosto impervia e che rende difficili le comunicazione per la scarsa copertura telefonica.Nel primo pomeriggio un gruppetto di cinque ragazze, tutte minorenni, di un team di scout proveniente dalla provincia di Bologna, ha deciso di affrontare una passeggiata in autonomia partendo dal rifugio Valpiana nel comune di Cagli. Ma durante la passeggiata tra i sentieri di montagna una di esse, probabilmente per un colpo di sole, si è sentita male e non è riuscita più a proseguire. Il resto delle compagne allora ha allertato i responsabili scout al rifugio i quali, a loro volta, hanno chiamato i soccorsi. Le regazze sono state raggiunte dall’eliambulanza.