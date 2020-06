Frontone, soccorsa escursionista caduta su un sentiero del Catria

FRONTONE Aveva già imboccato il sentiero per tornare a valle dopo un’escursione in gruppo con degli amici ma ha messo un piede in fallo e l’incidente ha guastato la bella domenica sulle pendici del Catria. La donna, una 55enne pesarese, ha dovuto essere soccorsa e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cagli insieme agli uomini del Soccorso alpino. L’escursionista nella caduta si è infatti fratturata la gamba sinistra e, impossibilitata a muoversi, ha dovuto attendere l’arrivo delle squadre di salvataggio che l’hanno poi trasportato all’ospedale di Urbino per le cure del caso. E’ successo nel pomeriggio dopo le 16 in località Caprile del Catria, non lontano dalla funivia, nel territorio del Comune di Frontone. L’escursione si avviava praticamente alla conclusione. © RIPRODUZIONE RISERVATA