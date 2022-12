FRONTONE Festività natalizie senza neve, ma il monte Catria in questi giorni è meta lo stesso di tantissimi appassionati. C’è chi sale per smaltire pranzi e cene, chi per rilassarsi e godere della bellezza del comprensorio o per gustarsi le bontà proposte dal rifugio Cotaline 1400.



Scenario da favole

Stesso scenario sul lato di Serra Sant’Abbondio dopo la riapertura, nei giorni scorsi, della strada provinciale ‘Giovanni Paolo II’ che porta al monastero di Fonte Avellana, rimasta chiusa per diverse settimane a causa dell’alluvione di settembre. Dopo quella di ieri, le prossime aperture degli impianti sono in programma il 30 e 31 dicembre, l’1, 6, 7 e 8 gennaio. La prima risalita della cabinovia alle 9.30. Le date sono da considerarsi in mancanza di neve. In caso di precipitazioni nevose i giorni di apertura verranno implementati. E a San Silvestro di potrà anche festeggiare in quota l’arrivo del nuovo anno con il cenone al rifugio. Per informazioni: 338.6847215.



Intanto è stata pubblicata la ricca proposta di trekking guidati per i mesi di dicembre e gennaio, organizzati dalla guida Stefano Vecchione lungo alcuni tra gli itinerari più classici e belli del comprensorio montano. E con la neve si faranno anche le ciaspolate. L’ultimo dell’anno, il 7, 14 e 28 gennaio in programma l’anello Monte Acuto: 11 km per un dislivello di 250 metri. Partenza alle 10 dal rifugio con possibilità di pranzo al termine del trekking. Il percorso Croce Monte Catria è in calendario l’1, il 6, l’8, 15, 22 e 29 gennaio. Nove i km per un dislivello di 400 metri. Se arriverà la neve, come in moltissimi sperano, si potrà partecipare anche alle ciaspolate immersi in un paesaggio da favola. Si terranno ogni giorno fino a domenica 8 febbraio, il 14, 15, 21, 22, 38 e 29. La partenza sempre alle 10 dal rifugio Monte Catria Cotaline 1400. Medio facile la difficoltà del percorso, in totale 6 km per una durata di tre ore.



I percorsi



Per tutti i percorsi disponibili la prenotazione è obbligatoria: stefano.vecchione.guida@gmail.com, 334.1949991. Come tutti gli anni durante la stagione invernale, le strade che salgono al Catria rimangono chiuse dal 1 dicembre al 31 marzo per motivi di sicurezza con ordinanza provinciale. Per questa ragione, come sempre, si accede al comprensorio solo mediante cabinovia. Per rimanere aggiornati su aperture e novità, è possibile consultare il nuovo sito montecatria.com che, oltre a tante informazioni, permette un emozionante tour virtuale della stazione.